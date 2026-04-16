En un mundo donde la tecnología redefine nuestra vida cotidiana, Alexis Nickin Gaxiola advierte que el uso del efectivo, aunque sigue siendo común, representa riesgos que muchas veces pasan desapercibidos.

Hoy, llevar dinero en efectivo no solo implica practicidad, sino también exposición.

«Desde robos en la vía pública hasta la imposibilidad de recuperar recursos extraviados, el efectivo se ha convertido en un método vulnerable frente a las nuevas dinámicas urbanas» acota el analista y especialista en Fintech.

Los riesgos que siguen presentes

En América Latina, el efectivo continúa dominando especialmente en compras de bajo monto.

Sin embargo, esa preferencia mantiene a millones de personas expuestas a situaciones como el robo, la pérdida o incluso la recepción de billetes falsos.

A ello se suma un contexto urbano donde el robo a transeúntes sigue siendo una constante, lo que refuerza la necesidad de replantear cómo se gestiona el dinero en la vida diaria.

Tecnología al servicio de la tranquilidad

Frente a dicho panorama, la innovación financiera ha comenzado a ofrecer soluciones más seguras y prácticas.

Desde el reconocimiento facial hasta la autenticación por huella digital, hoy es posible validar la identidad de manera inmediata antes de realizar cualquier operación, sentencia el experto.

Además, plantea que tecnologías como blockchain están revolucionando la forma en que se registran las transacciones, permitiendo mayor transparencia y evitando alteraciones en la información.

Una nueva forma de cuidar el dinero

Las plataformas digitales actuales también integran Inteligencia Artificial (IA) para detectar movimientos sospechosos en tiempo real.

«Eso no solo reduce el riesgo de fraude, sino que brinda al usuario mayor control sobre sus finanzas» detalla el especialista en finanzas digitales.

Además, Alexis Nickin Gaxiola señala que la transición hacia soluciones digitales no es solo una tendencia, sino una evolución necesaria: una forma más inteligente, segura y eficiente de proteger el patrimonio en un entorno cada vez más dinámico.