La batalla galáctica llega al Centro Histórico de la CDMX con el Star Fan Day 2026, un evento gratuito para fans de Star Wars, la épica saga creada por George Lucas.

Vale recordar que este evento forma parte de las actividades por el Día Mundial de Star Wars, que se celebra cada 4 de mayo gracias al juego de palabras en inglés entre la famosa frase “Que la Fuerza te acompañe” (“May the Force be with you”) y “May the 4th be with you” (“Que el 4 de mayo esté contigo”).

¿Cuándo y dónde es el Star Fan Day 2026?

El Star Fan Day 2026 se llevará a cabo los días 1 y 2 de mayo, en un horario de 12:00 a 19:00 horas. La entrada será gratuita para el público en general.

La sede será el Centro Cultural El Rule, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 6, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Como referencia, está a un costado de la Torre Latinoamericana.

Si piensas llegar en transporte público, puedes tomar la Línea 2 del Metro y bajar en la estación Bellas Artes. Desde ahí, solo deberás caminar sobre Eje Central hasta llegar al recinto; son unos minutos de trayecto.

Fuente: Chilango