Amandititita realizará gira en CDMX

En el marco de la iniciativa “Cuícatl: la ciudad que suena”, impulsada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la cantautora Amandititita recorrerá la capital del 3 de mayo al 6 de septiembre de 2026 con conciertos de entrada libre los domingos en 16 sedes. Más que una gira convencional, se trata de un proyecto que busca llevar la música a los espacios públicos, descentralizar la oferta cultural y acercarla a las comunidades que habitan la ciudad desde una lógica más directa y cotidiana.

“Cuícatl: la ciudad que suena” es una iniciativa cultural diseñada para transformar la capital a través de presentaciones artísticas gratuitas. Todos los domingos, el programa busca descentralizar la oferta cultural y llevar la música, la danza y el teatro directamente a plazas, parques y espacios comunitarios; así, fortalece el tejido social y garantiza el acceso universal a la cultura en cada rincón de la ciudad.

En entrevista, la artista compartió que este recorrido representa algo mucho más profundo: la posibilidad de reencontrarse con la ciudad que ha marcado su vida, obra, y con las personas para quienes escribe. La gira, en ese sentido, no solo implica volver a los escenarios, sino también regresar a los territorios donde nacieron muchas de sus historias.

Para Amandititita, la Ciudad de México es más que un escenario, es memoria, herida, refugio y, sobre todo, una fuente inagotable de historias. La cantautora, originaria de Tampico, Tamaulipas, se asume más como cronista urbana que como música: alguien que observa, recoge y transforma lo que ocurre en las calles en relatos que transitan entre la canción, la escritura y la oralidad. Su vínculo con la capital no es superficial ni reciente, está atravesado por experiencias profundas que marcaron de forma definitiva su manera de mirar y narrar.