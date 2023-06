Crece supuesto “ataque” de "ballenas asesinas"

Desde 2020 se ha registrado el ataque de orcas o “ballenas asesinas” a veleros alrededor de la Península Ibérica, en el suroeste de Europa, y a la fecha esto ha desconcertado a marineros y científicos.

Hace apenas unas semanas, una orca había embestido un barco en el Mar del Norte, un marginal del océano Atlántico, situado entre las costas de Noruega y Dinamarca.

De acuerdo con Alfredo López Fernández, este es un fenómeno sin precedentes. El investigador de orcas en el Atlantic Orca Working Group (GTOA) monitorea a los cetáceos ibéricos.

Y es que anteriormente solo se tenían registros de cómo estos mamíferos acuáticos se sumergían debajo de los barcos o chocaban contra ellos. Luego provocaban su hundimiento.

Sin embargo, el especialista aseguró que estos casos tendían a ser aislados y atados a una situación en específico, no como ahora.

El especialista en orcas, Renaud de Stephanis, llevó a cabo un proyecto de investigación, a través de una exposición de las orcas salvajes a timones ficticios y filmarlos, y reveló que el “elocuente” comportamiento es un “nuevo y arriesgado juego”.

“Están empujando, empujando, empujando, ¡boom! Es un juego. Imagina a un niño de 6 o 7 años, con un peso de tres toneladas. Eso es todo, nada menos, nada más”, le detalló Renaud de Stephanis a la BBC. “Si quisieran destruir el barco, lo romperían en 10 minutos”.

Sn embargo expuso que el “juego” parece estar extendiéndose, puesto que en 2022 hubo 207 interacciones; 197 en 2021 y 52 en el 2020. Originalmente, ocurrieron en el Estrecho de Gibraltar, en las costas de Portugal, España y Gibraltar. Sin embargo, el campo de juego se ha ampliado hasta incluir las costas de Marruecos y Francia.

En 2020, nueve orcas comenzaron a acercarse a los veleros. Empujaban, golpeaban y, en ocasiones, rompieron el timón. Había tres “cabecillas” que estaban más involucrados en estas interacciones: una orca adulta llamada Gladis Blanca y dos jóvenes, Gladis Negra y Gladis Gris.

Con los años, más orcas se han unido a ellas, centrándose sobre todo en los veleros, en lugar de otro tipo de navíos, al menos así lo destacó Alfredo López Fernández.

“Están siendo juzgados socialmente antes de que entendamos lo que están haciendo. Las orcas no están mostrando una actitud agresiva en todo esto, aunque pueden romper algo”, le aseguró a la BBC.

“Sabemos que es un comportamiento complejo que no tiene nada que ver con la agresión (no quieren comerse a nadie, ni hacer daño a los humanos) ni la venganza (las orcas no son resentidas)”, culminó.