Lanzan Programa de Verificación y Vigilancia “Día de la Madre 2026”

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha del Programa de Verificación y Vigilancia “Día de la Madre 2026”, con el cual se busca proteger y defender los derechos de la población consumidora.

Durante los días 8, 9 y 10 de mayo, personal de la dirección general de Verificación y Defensa de la Confianza y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) en el país visitará y vigilará el comportamiento comercial de proveedores y prestadores de servicios relacionados con la festividad, como: perfumerías, tiendas de autoservicio, departamentales y de membresía; florerías; mueblerías; tiendas de conveniencia; arrendamiento de inmobiliario para eventos; restaurantes, bares y cantinas; pastelerías; joyerías; estacionamientos; salones de belleza y spas, entre otros.

Protección

Se supervisará el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables. Entre los aspectos a revisar está la veracidad de la información y publicidad relativa a la comercialización de bienes, productos y servicios; la exhibición de precios y tarifas en montos totales a pagar de manera clara y legible, así como la entrega de factura, recibo o comprobante de la compra del bien, del producto o del servicio prestado.

Las y los proveedores deben informar y respetar promociones y ofertas anunciadas, al igual que precios, tarifas, intereses, cargos, cantidades, términos o condiciones aplicables en la venta de productos, bienes o prestación de servicios.

De igual manera, se vigilará que en establecimientos no se realice selección de clientela o condicionamiento de servicio o consumo, así como reservas del derecho de admisión por razones de género, preferencia sexual o cualquier otra particularidad.