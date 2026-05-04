¿Por qué se celebra el Día de Star Wars este 4 de mayo?

“No. Yo soy tu padre”. ¿En qué pensaste al leer esa frase? No es necesario que hayas pensado en un personaje en específico. Pero estamos casi seguros que lo primero que llegó a tu mente fue Star Wars.

Si eres de las personas que pensó primero en Darth Vader y luego en Star Wars, seguramente eres un geek de “La guerra de las galaxias” o simplemente un conocedor de la cultura pop. No importa. Para todos ellos, llega una fecha muy especial: el Día de Star Wars (o Star Wars Day).

Este día ha ido ganando popularidad con el paso de los años, al punto de que se llevan a cabo eventos en varias partes del globo para celebrar el mundo creado por George Lucas.

¿Cómo nació el Día de Star Wars?

No había mejor día que el 4 de mayo para el festejo, pues el eslogan de la conmemoración es un juego de palabras que une tanto la fecha como una de las frases clásicas de Star Wars:

“May the force be with you” (frase icónica de los Jedis desde la primera película de la saga, llamada Star Wars IV: A New Hope, de 1977; en español significa “Que la fuerza te acompañe”)

“May the fourth be with you” (que en español dice “Que el 4 de mayo te acompañe”).

¿Cómo es que estas dos frases se conjuntaron para llegar a lo que ahora es el Star Wars Day? En realidad, la historia tiene ciertos vacíos (como toda leyenda los tiene), pero podemos decir que su origen estuvo en el Reino Unido.

Según la historia sobre el origen de la fecha (que es reconocida por Lucasfilm), la frase se utilizó por primera vez el 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido.

Fuente: CNN Español