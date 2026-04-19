Celebran el Día Internacional de José José

El Día Internacional de José José es una fecha que los mexas y todo aquel que disfrute de las canciones del cantante no olvida. Puede que no sea un día festivo oficial ni haya asueto, pero de que se celebra, se celebra, y este año no será la excepción.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de José José?

En la cultura pop las fechas en canciones, películas, series se convierten en buenos pretextos para los fans de celebrar a sus ídolos o títulos favoritos. Y justo ese es el caso con el Príncipe de la Canción y “Me vas a echar de menos”. Es una de sus rolas más icónicas, con letra de Rafael Pérez Botija, del disco Promesas (1985).

En esta el Príncipe canta: “Y me estarás llamando cada 20 de abril…”, de ahí que en esa fecha cada año se celebre su día internacional. Aunque, la neta, cualquier momento es bueno para “josé-josear”, ¿a poco no?

Pero, ¿desde cuándo se celebra este día? Todo comenzó en 2020, por idea de fans del cantante. Y no eligieron cuando nació (17 de febrero) ni el día de su fallecimiento (28 de septiembre), sino la única fecha que se menciona en su repertorio. Además de que la mencionada canción habla de extrañar a alguien, algo que le pasa a los fans con él.

¿Cómo llegar al Parque de la China?

Si te vas a lanzar a festejar a José José, te decimos cómo llegar al lugar de la celebración. El Parque de la China se ubica en la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, en la zona noroeste de la CDMX, así que:

En transporte público: te queda perfecto el metro estación Cuitláhuac de la línea 2 (azul). Sales a Calzada México-Tacuba, vuelta a la izquierda en Avenida Cuitláhuac, de nuevo a la izquierda en Calle Itaca, y a la derecha en Norte 81 o Ignacio Allende. Llegas en aproximadamente 15 minutos. Si no quieres caminar, saliendo del metro toma el autobús que dice Popotla – Rosario Clavería.

En coche: las calles conocidas cercanas que te llevan al parque son Avenida Cuitláhuac, Calzada México-Tacuba y Avenida Aquiles-Serdán.

Día Internacional de José José en CDMX

Cuándo: 20 de abril de 2026.

Dónde: Parque de la China, Avenida Clavería, Azcapotzalco.

Hora: 16:00 a 18:00 horas.

Costo: entrada gratuita.

Fuente: Chilango