La 18° edición de la Simicarrera Jalisco reunió a más de 4 mil 500 personas en una jornada deportiva y familiar que combinó ejercicio, convivencia y apoyo a la conservación ambiental, destacó Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor.

Como en cada edición de esta competencia, todo lo recaudado por las inscripciones será duplicado por la Fundación SíMiPlaneta, lo que refuerza el carácter social y ecológico del evento. En esta ocasión, la causa estuvo enfocada en la protección del hábitat natural de especies en peligro de extinción en México, así como en el impulso de acciones de reforestación en beneficio del medioambiente.

“Con cada kilómetro recorrido, los miles de participantes dijeron sí a la iniciativa Jirco (Junta Intermunicipal del Medioambiente para la Gestión Integral del Río Coahuayana), integrada por 12 municipios, que trabajan por la reforestación de 50 hectáreas”, detalló el presidente del Grupo Por Un País Mejor.

En esa zona habitan distintas especies de venados y felinos, entre ellos el tigrillo, originario del sureste mexicano, que está considerado en peligro de extinción desde 2010 debido a la destrucción de su hábitat y la tala ilegal.

La meta ambiental de Víctor González Herrera y de la Fundación SíMiPlaneta es reforestar esa área con al menos 40 mil árboles, una acción que busca generar un impacto real en la conservación de la biodiversidad mexicana.

Víctor González Herrera celebra Simicarrera Jalisco

En lo deportivo, Óscar Fernando Crisóstomo volvió a imponer condiciones y ganó por segunda vez consecutiva la prueba de 10 kilómetros, con un tiempo de 32 minutos y 22 segundos. En la rama femenil, la jalisciense Fanny Jaquelín Oropeza Vázquez se llevó el primer lugar en la misma distancia con un registro de 34 minutos y 52 segundos.

La competencia inició a las 6:30 de la mañana con la tradicional “lluvia de simipeluches” en el corazón de Guadalajara, mientras corredores, familias y mascotas recorrieron las calles animados por distintos clones del Dr. Simi a lo largo del trayecto.

La Simicarrera Jalisco 2026 volvió a demostrar que el deporte puede convertirse en una herramienta de unión social y de apoyo a causas ambientales, una visión que Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, ha impulsado de forma constante a través de este evento.

Esta primera carrera del año del Dr. Simi también deja abierta la expectativa de nuevas ediciones en Veracruz, Ciudad de México y Monterrey, Nuevo León.