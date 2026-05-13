¿Sabías que existe la Asociación nacional para deportistas LGBTQ?

Siguiendo el objetivo de igualdad Iván Lara, presidente de la Asociación nacional para deportistas LGBTQ+ (ANADE) ha trabajado para abrir espacios seguros y libres de discriminación para atletas de la comunidad LGBTQ+ en México, impulsando proyectos deportivos que buscan fomentar la actividad física, pero también generar igualdad de oportunidades dentro y fuera de las canchas.

“Tenemos muchos avances y entre más avances pues más retos hay, pero uno de los más importantes es que el nuevo programa nacional de Cultura física y deporte 2026-2030 que presentó recientemente Rommel Pacheco, incorporó una visión más cercana a los derechos humanos para la inclusión y a la población históricamente discriminada, esto nunca había pasado, nunca nos habían incluido y para nosotros representa un paso muy importante porque ahora sí se reconoce que el deporte debe ser un espacio para todas las personas, por primera vez no nos sentimos excluidos de CONADE , por primera vez sentimos que el Gobierno de México nos incluye en el deporte y eso lo reconocemos y lo agradecemos, sabemos que si se está transformado el deporte en México”.

La organización reúne a deportistas de distintas disciplinas como futbol, natación, atletismo, voleibol y gimnasia, integrando tanto a atletas amateurs como de alto rendimiento.

Iván Lara destacó la importancia de promover la participación de México en competencias internacionales como los Gay Games.

“El 17 de mayo se conmemora el día internacional de la homofobia porque justo en esa fecha en 1990 la organización mundial de la salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, esto para nosotros implicó un momento histórico”.