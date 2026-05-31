Reabre el Museo Dolores Olmedo

El Museo Dolores Olmedo abrió nuevamente sus salas con experiencias renovadas y un recorrido que permitirá conocer algunas de las obras más importantes de Frida Kahlo y Diego Rivera, así como la vida de la mujer que dedicó décadas a preservar una parte fundamental del patrimonio artístico mexicano.

Ubicado en el corazón de La Noria, en Xochimilco, el museo alberga la colección más importante de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, además de piezas de arte prehispánico, novohispano y popular mexicano. Sin embargo, esta nueva etapa busca ir más allá de una simple exhibición artística.

Durante los últimos seis años se realizaron trabajos de conservación y protección del acervo, proyectos de catalogación, resguardo de archivos personales, estudios especializados sobre la obra de Diego Rivera y mejoras integrales en las instalaciones para garantizar la preservación del museo a largo plazo.

Los trabajos incluyeron mantenimiento de pisos, herrerías y jardines; impermeabilización; sustitución de lonarias y cubiertas; renovación de señalética, construcción de pozos de absorción y remodelación de áreas operativas como taquilla, tienda, oficinas, talleres y bodegas.

“Más allá del mantenimiento y la conservación, reimaginamos la idea de una casa-museo con la misma esencia de cómo vivía Doña Lola”, explicó a través de un comunicado Carlos Phillips Olmedo, presidente del Fideicomiso del Museo Dolores Olmedo.

Fuente: Chilango