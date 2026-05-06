Prevención reduce riesgos en caso de sismo: UNAM

En México los sismos son algo cotidiano y ante ello, la prevención y reacción adecuadas reducen riesgos y salvan vidas, explica Armando Gallegos Suárez, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien subraya que lo primero, siempre, es mantener la calma.

“No debemos dejarnos llevar por el pánico. En muchos casos, la gente corre sin zapatos, medio vestida, y eso incrementa los riesgos. Si nos mantenemos tranquilos, pensaremos y actuaremos de mejor manera”.

Durante un temblor, lo recomendable es buscar un sitio seguro dentro de la vivienda, como el cruce de muros o cerca de una columna. En casas de pocos niveles, incluso la azotea es más segura que la calle, donde el tendido eléctrico y fachadas representan un peligro adicional.

Evaluar

Una vez concluido el sismo, el experto en Ingeniería Estructural aconseja seguir estos pasos para evaluar la seguridad del inmueble:

Verificar que no haya olor a gas. Si lo hay, es preciso ventilar para que éste se disipe y cerrar la toma para descartar fugas.

Si no hay problemas con lo anterior, se deben subir los interruptores de la electricidad para verificar que ésta funcione adecuadamente.

Buscar daños estructurales: grietas en muros o trabes con inclinación de 45 grados pueden ser señal de una falla importante. Si el inmueble tiene dos pisos o más, sólo una vez revisada la planta baja es factible inspeccionar los demás niveles.

Revisar que el mobiliario (libreros, cómodas, mesas, sillas) esté sujeto para evitar percances por alguna caída u obstruir el paso.

Si la estructura está en buenas condiciones, se puede regresar a ella. En caso de daños, es preciso solicitar ayuda a Protección Civil.