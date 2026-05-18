Profeco revisa aplicaciones de localización

Una herramienta digital que permite coordinar ubicaciones, brindar alertas de proximidad, generar un historial de sitios visitados o llevar un control parental son las aplicaciones de localización.

Por ello, la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revisó las características de algunas de las plataformas más utilizadas e identificó las ventajas de utilizar el rastreo en tiempo real.

A través de las aplicaciones de localización, las personas usuarias pueden compartir su ubicación exacta en cuestión de segundos a varios contactos de manera simultánea ante accidentes, pérdida de contacto o situaciones de riesgo al activar las alertas SOS en el dispositivo móvil.

Sin embargo, la Procuraduría destaca que los enfoques de la geolocalización dependen de la conexión a internet, de la configuración y la batería del equipo electrónico. También resalta que las aplicaciones no sustituyen a las autoridades ni garantizan una protección total, por lo que es fundamental leer términos y condiciones antes de descargar alguna de ellas.

Funciones y ventajas

En función de seguridad, estas plataformas también pueden cumplir el rol de un sistema de supervisión al avisar cuando alguien llega o sale de casa y de la escuela, así como cuando una persona adulta mayor o menor de edad abandona una zona previamente establecida y ponga en riesgo su integridad.

Asimismo, la geolocalización mediante el uso de Global Positioning System (GPS) o internet facilita la coordinación de planes familiares, reuniones en lugares concurridos, traslados nocturnos o de viajes en grupo sin necesidad de realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes constantes.

No obstante, la Revista del Consumidor hace énfasis en permitir el rastreo de la ubicación en tiempo real únicamente a personas de confianza y seres queridos, a fin de no poner en riesgo su seguridad y privacidad en medios electrónicos.

Aplicaciones como Life360, Find My, Geozilla, Geo Tracker, Glympse y FamiSafe incluyen funciones con limitaciones sujetas a distancias, conexión, dispositivos y al pago por descarga, por lo que es necesario evaluar las diferentes alternativas para escoger la más adecuada a las necesidades, tanto personales como de quienes integran el círculo de confianza o contactos de emergencia.