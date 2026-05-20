SEMARNAT cancela el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó que el megaproyecto turístico “Perfect Day México ”, impulsado por Royal Caribbean en Mahahual , Quintana Roo , no recibirá autorización ambiental por parte del gobierno federal debido a los riesgos ecológicos identificados para la zona.

La postura fue anunciada por la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, durante la presentación del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, donde señaló que el proyecto no avanzará bajo las condiciones actuales e incluso la empresa evalúa desistirse.

No se va a aprobar el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean. Sabemos que la empresa también está buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”,

declaró la funcionaria.

Semarnat frena el megaproyecto turístico en Mahahual

La decisión representa el golpe más importante hasta ahora para el desarrollo que Royal Caribbean buscaba construir frente a la costa de Mahahual . El plan contemplaba un complejo turístico de aproximadamente 107 hectáreas, con playas artificiales, piscinas, restaurantes, áreas recreativas y capacidad estimada para recibir hasta 20,000 visitantes diarios.

La inversión proyectada rondaba los 1,000 millones de dólares (mdd) y la apertura estaba prevista para 2027.

El proyecto generó cuestionamientos desde su anuncio debido a la escala del desarrollo frente a una comunidad de alrededor de 2,600 habitantes, ubicada junto al Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado uno de los arrecifes con mayor biodiversidad del mundo.

Fuente: Alto Nivel