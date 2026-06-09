Paco el ajolote ya lanzó su predicción para el debut de México en el Mundial

Paco, un ajolote que fue presentado como el encargado de anticipar los resultados de algunos encuentros mundialistas ya emitió su primer pronóstico para el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La grabación que circula en internet muestra al anfibio dentro de una pecera mientras decide entre dos banderas colocadas en extremos opuestos. Tras algunos segundos de recorrido, Paco se inclinó por la representación mexicana, lo que fue interpretado como una predicción favorable para el conjunto nacional de cara al compromiso que abrirá oficialmente la justa internacional.

El encuentro está programado para disputarse el próximo 11 de junio en el renovado Estadio Ciudad de México, inmueble que recibirá la ceremonia de inauguración y el primer partido del torneo organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

La popularidad del video creció rápidamente entre los aficionados al futbol, quienes encontraron en Paco una nueva figura para seguir durante la competencia. Sin embargo, la grabación también provocó cuestionamientos por parte de algunos usuarios, quienes señalaron detalles que despertaron dudas sobre su autenticidad.

Uno de los aspectos más comentados fue la posición de las banderas dentro de la pecera. En el material difundido, la bandera de Sudáfrica aparece ubicada a la izquierda, mientras que la de México se encuentra del lado derecho. Esta disposición llamó la atención debido a que el conjunto mexicano fungirá como anfitrión del encuentro inaugural.

Fuente: Infobae