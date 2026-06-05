México golea 5-1 a Serbia

México cerró su preparación rumbo al Mundial 2026 con una contundente goleada de 5-1 sobre Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Aunque el conjunto europeo sorprendió al abrir el marcador en los primeros minutos, el equipo dirigido por Javier Aguirre reaccionó con autoridad y terminó dominando ampliamente el encuentro.

El partido sirvió como la última prueba antes del debut mundialista del Tri y dejó sensaciones muy positivas tanto por el resultado como por el funcionamiento colectivo.

Durante el segundo tiempo, México impuso condiciones y amplió la ventaja hasta convertir el duelo en una exhibición ofensiva. Entre los momentos destacados estuvieron dos autogoles de Serbia y un golazo de Luis Chávez desde fuera del área en los minutos finales. Además, Aguirre aprovechó para realizar varias modificaciones y observar a distintas piezas de su plantel.

Con esta victoria, el Tri llega con confianza al arranque de la Copa del Mundo, donde debutará el 11 de junio ante Sudáfrica como anfitrión del torneo.

Fuente: Infobae