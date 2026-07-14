Suben 6% ventas del aguacate mexicano en EU durante el Mundial

Las ventas del aguacate mexicano aumentaron más de 6 por ciento en Estados Unidos, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Durante las primeras dos semanas del torneo, el volumen de ventas al consumidor fue 6 por ciento superior al registrado en el mismo periodo del año pasado”, informó Álvaro Luque, presidente y CEO de Avocados From Mexico.

Según el directivo de la empresa encargada de promover el consumo de aguacate en Estados Unidos, el crecimiento se ha moderado respecto a otros momentos de la temporada, pero la demanda continúa siendo muy sólida.

“Más allá de estas semanas (del Mundial), la tendencia de largo plazo es muy clara. El consumo de aguacate en Estados Unidos se ha duplicado en la última década y la temporada 2025-2026 concluyó con un récord histórico de 2 mil 750 millones de libras exportadas (o mil 247 millones de kilogramos) desde México hacia ese mercado”, comentó a Forbes México.

Agregó que los grandes eventos deportivos como la Copa Mundial de Futbol dan una conversación cultural y transforman el comportamiento del consumidor en Estados Unidos y el resto del mundo.

Fuente: Forbes