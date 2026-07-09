Rocha Moya niega protección del Ejército y asegura estar en su casa de Culiacán

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, negó que cuente con protección por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y aseguró que se encuentra en su casa en Culiacán desde que dejó su cargo.

A través de sus redes sociales, Rocha Moya respondió a los diversos reportes periodísticos que afirmaron la realización de un reciente operativo para resguardarlo y evitar que se trasladara a Estados Unidos, además de que era protegido por elementos del Ejército Mexicano.

Al respecto, dijo que desde que se emitió la acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que lo señalan por presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, ha sido blanco de múltiples “calumnias”.

“Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola”, aseguró.

Además, afirmó que su decisión de tomar licencia del cargo como gobernador de Sinaloa fue motivado “desde su convicción” por confiar en las instituciones y leyes mexicanas para que, sin fuero constitucional, se le investigue.

Fuente: Infobae