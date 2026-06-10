Metrobús conectará con Trolebús en el Palacio de los Deportes hacia el Estadio Banorte

En el marco del Mundial y en beneficio de las y los asistentes a los partidos de fútbol en el Estadio Ciudad de México, Metrobús brindará un servicio especial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez al Palacio de los Deportes, donde el Servicio de Transportes Eléctricos ofrecerá el servicio ride para llegar de manera directa al recinto deportivo.

El objetivo es que las personas que lleguen al aeropuerto y tengan como destino el estadio, accedan de manera directa y segura al servicio que ofrece Transportes Eléctricos en las inmediaciones del Palacio de los Deportes en la alcaldía Iztacalco.

La tarifa de este servicio especial de Metrobús será la misma que la Ruta Quetzalcóatl: $30 pesos. El ingreso será con las diferentes formas de pago y acceso con las que cuenta este sistema: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC. Aunque el ingreso a Metrobús es posible con estas distintas formas de pago, se recomienda a las y los usuarios adquirir la Tarjeta de Movilidad Integrada en las máquinas de compra y recarga ubicadas en las Terminales 1 y 2 del AICM, y recargar el monto necesario ($380 pesos) para cubrir el servicio de Metrobús ($30 pesos) y Trolebús ($350) para transferirse sin contratiempos al servicio de Transportes Eléctricos.

El servicio partirá de la Terminal 1, pasará por la Terminal 2 y llegará al Palacio de los Deportes sin paradas intermedias. La frecuencia de paso será de aproximadamente 15 minutos. Cada punto de ascenso y descenso estará señalizado y habrá personal identificado para orientación y encauzamiento.