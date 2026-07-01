Grupo AJE celebra 38 años con voluntariado internacional

Grupo AJE conmemoró su 38 aniversario mediante una jornada internacional de voluntariado que reunió a miles de colaboradores en distintos países donde mantiene operaciones.

La iniciativa, llevada a cabo por la multinacional latina y realizada el 13 de junio pasado, estuvo enfocada en fortalecer el desarrollo comunitario y promover acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante la jornada se realizaron actividades como reforestaciones, limpieza de espacios públicos, recuperación de áreas comunitarias y otras labores orientadas a generar beneficios ambientales y sociales en las localidades donde opera la multinacional.

Una multinacional con visión de largo plazo

Fundada en Perú en 1988, la compañía ha expandido su presencia hasta superar los 20 países de América, Asia y África, consolidándose como uno de los principales actores de la industria de bebidas en mercados emergentes.

Sobre dicho proceso de crecimiento, el CEO adjunto de Grupo AJE, Augusto Bauer, destacó que la internacionalización implica construir una visión global capaz de adaptarse a cada mercado, más que replicar un modelo de negocio de forma idéntica.

El directivo sostuvo que las organizaciones que logran trascender son aquellas que conservan su identidad mientras ajustan sus estrategias a las necesidades y características de cada región.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fundación AJE – Eduardo y Mirtha Añaños (@aje_fundacion)

Voluntariado como parte de la cultura empresarial

Con el paso de los años, el voluntariado corporativo se ha convertido en una de las iniciativas emblemáticas de Grupo AJE, al fomentar la participación de colaboradores de diferentes áreas en proyectos con impacto directo en las comunidades cercanas a sus centros de operación.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce el voluntariado como una herramienta para fortalecer la cohesión social y promover el desarrollo sostenible, principios que la empresa ha incorporado dentro de su estrategia de responsabilidad social.

Al cumplir 38 años de operaciones, la compañía refrendó que su crecimiento empresarial busca ir acompañado de acciones que contribuyan al bienestar colectivo y fortalezcan el vínculo con las comunidades donde tiene presencia.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:

Agua VIDA acompaña en todo momento