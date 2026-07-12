Identifican al ‘Terrifier’ de Morelia

El misterio alrededor del llamado “Terrifier” de Morelia comenzó a aclararse. Después de varios días de fotografías, videos y reportes ciudadanos sobre un sujeto disfrazado de payaso que recorría calles de la capital michoacana durante las noches, finalmente se conoció su identidad.

La revelación llegó luego de que el canal Revolución Social realizara una transmisión en vivo en la que mostró que detrás del personaje se encuentra un adolescente de 15 años, cuya familia asegura que nunca existió la intención de intimidar a la población ni de cometer algún delito.

La historia comenzó a viralizarse desde la noche del 8 de julio, cuando vecinos de colonias como Lomas del Punhuato y Mil Cumbres difundieron imágenes de un hombre caracterizado con un aspecto similar al del personaje de la película Terrifier.

Los testimonios afirmaban que el sujeto caminaba por calles y parques durante la noche. Incluso circularon versiones sin confirmar que lo señalaban de golpear puertas de viviendas, acercarse a canchas deportivas o portar un bate, lo que incrementó la preocupación entre habitantes.

La incertidumbre terminó cuando René Valencia, del canal Revolución Social, acudió al domicilio del joven señalado y entrevistó tanto al adolescente como a su madre.

Según explicó la familia, el menor es aficionado a las artes plásticas, administra un canal de YouTube y creó el personaje como parte de un proyecto cinematográfico que pretendía desarrollar.

Fuente: infobae