Así se jugarán los cuartos de final del Mundial

El Mundial 2026 ya entró en su etapa más emocionante: los cuartos de final. Tras concluir una cardíaca ronda de octavos, ya quedaron definidos los cuatro enfrentamientos que marcarán el camino hacia las semifinales de la primera Copa del Mundo disputada por 48 selecciones.

Francia, Marruecos, Noruega, Inglaterra, España, Bélgica, Argentina y Suiza lograron superar una fase llena de emociones para mantenerse en la lucha por el trofeo. Con solo ocho equipos en competencia, cada partido representa una oportunidad para acercarse a la gran final del 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

Así llegaron las ocho selecciones a los cuartos de final

El nuevo formato implementado por la FIFA amplió el torneo de 64 a 104 encuentros e incorporó una ronda adicional de eliminación directa. A partir de los dieciseisavos de final el margen de error desapareció: una derrota significa despedirse definitivamente del sueño mundialista.

Los octavos de final confirmaron que el Mundial 2026 sigue siendo un torneo de sorpresas. Marruecos abrió la ronda con una contundente victoria de 3-0 sobre Canadá, mientras que Francia avanzó tras imponerse por la mínima diferencia a Paraguay.

En uno de los partidos con mayor expectativa del torneo, Inglaterra derrotó 3-2 a México en un intenso encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México, dejando fuera al conjunto anfitrión.

Uno de los resultados más inesperados llegó con la eliminación de Brasil, que cayó 2-1 frente a Noruega, impulsada por el poder ofensivo de Erling Haaland. España también superó un complicado duelo ibérico al vencer 1-0 a Portugal, mientras que Bélgica fue contundente al golear 4-1 a Estados Unidos.

Por su parte, Argentina remontó para derrotar 3-2 a Egipto y Suiza consiguió el último boleto tras eliminar a Colombia en una dramática tanda de penales, luego de empatar sin goles durante 120 minutos.

Fuente: emprendedor.com