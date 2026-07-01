Festejos mundialistas dejan dos muertos por asfixia en la Zona Rosa

Un hombre de 44 años y una joven de 19 años murieron anoche por asfixia durante los festejos en la Zona Rosa por la victoria de la selección mexicana frente a Ecuador, reportó el gobierno capitalino.

La Secretaría de Salud Pública detalló que tras recibir el reporte de que dos personas se encontraban inconscientes en las calles de Hamburgo y Lancaster, células de emergencias se dirigieron al punto para darles la atención médica.

Después de realizar los primeros auxilios y técnicas de RCP, los pacientes llegaron a un hospital. Se les realizaron maniobras avanzadas de reanimación, tras lo cual se confirmó la muerte de ambos aficionados.

El gobierno informó que las dos víctimas ya están identificadas por sus familiares, con quienes, después de enviarles sus condolencias, se comprometió a brindarles todo el apoyo que requieran en estos momentos difíciles.

Más de un millón de capitalinos festejan en las calles la victoria del ‘Tri’

“¡Sí se pudo!” y “¡Mé-xi-co!”, exclamaron a gritos al unísono los aficionados al pie de la columna del Ángel de la Independencia tras el triunfo de México 2-0 sobre Ecuador.

El gobierno capitalino reportó que más de un millón de aficionados festejaban el histórico pase de México a la siguiente fase del Mundial de Futbol en las calles de la Ciudad de México.

Justo al silbatazo final de la justa deportiva, los asistentes fueron sorprendidos con los fuegos artificiales que salieron detrás de la pantalla gigante del Ángel.

Fuente: La Jornada