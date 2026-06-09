Llaman a grupos que protestan en la CDMX a no violentar el Mundial

Las condiciones de movilidad, logística y seguridad para la realización de la Copa Mundial de Futbol están plenamente garantizadas. Eso, pese a las movilizaciones que se realizan en la Ciudad de México, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Estamos preparados y el desarrollo del Mundial está asegurado. La población tiene derecho también a disfrutar de este momento histórico en la ciudad y vamos a garantizarlo”, afirmó.

Hizo un llamado a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica. Pidió a quienes participan en ellas a reflexionar sobre las afectaciones que pueden generar a terceros.

Sostuvo que la capital del país mantendrá su carácter de espacio de libertades y de expresión social. Eso, al tiempo que buscará proteger los derechos de quienes se ven afectados por marchas, plantones y protestas.

Manifestó su rechazo a cualquier conducta encaminada a provocar violencia o generar caos durante las protestas. “No vamos a caer en provocaciones”, advirtió.

Ratificó que cualquier actuación gubernamental se realizará dentro del marco legal, con apego a los principios democráticos y a los protocolos vigentes.

Diálogo

Reiteró que el diálogo, la mediación y la construcción de acuerdos seguirán siendo la principal vía para atender los conflictos y las demandas sociales en la capital del país.

En el caso de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), indicó que están a la espera de los acuerdos a los que lleguen con el gobierno federal.

“Entre hoy y mañana vamos a saber la definición al respecto y estaremos muy atentos a cualquier decisión”, expresó.

La mandataria recordó que por ser la capital de la República, la Ciudad de México concentra históricamente demandas sociales provenientes de distintas regiones del país.

Además funciona como un “altavoz” para organizaciones, colectivos y diversos movimientos sociales.

Fuente: Fuente: La Jornada