Oaxaca en Los Pinos: música, sabores y tradiciones

El festival Oaxaca en Los Pinos ofrece un recorrido por la diversidad cultural de uno de los estados con mayor riqueza patrimonial del país.

Durante dos días, comunidades, cocineras tradicionales, músicos, artesanas y productores locales compartirán expresiones.

Habrá música y la danza hasta la cocina tradicional y los oficios artesanales que han dado identidad a los pueblos originarios de Oaxaca.

La programación incluye presentaciones de bandas filarmónicas, agrupaciones tradicionales y destacadas voces de la música oaxaqueña, además de talleres de barro rojo, pintura de alebrijes, talla en piedra y elaboración de la flor inmortal.

En las Cocinas de Humo de Cencalli y la Plaza Jacarandas, el público podrá disfrutar de tlayudas, moles, tamales, tejate, café, mezcales y una amplia muestra de textiles.

Además, alfarería, orfebrería y piezas artesanales elaboradas con técnicas heredadas por generaciones.

Más información

Fecha: 4 y 5 de julio de 2026.

Horario: De 10:00 a 17:00 h.

Sede: Complejo Cultural Los Pinos.

Dirección: Avenida Molino del Rey 252, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.

Costo: Entrada libre.

Actividades: Música, danza, gastronomía tradicional, talleres participativos, productores locales y muestra artesanal.