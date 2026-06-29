El tiro con arco mexicano volvió a dar un golpe de autoridad a nivel internacional, luego de ganar siete medallas (dos oros, una plata y cuatro bronces), 12 plazas a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y el segundo lugar general del Campeonato Panamericano Tlaxcala 2026.

Tras haber brillado en las pruebas por equipos, nuestro país se presentó en la última jornada con tres arqueros en las finales individuales: Ángela Ruiz (recurvo femenil), Marías Grande (recurvo varonil) y Adriana Castillo (compuesto femenil).

Castillo se quedó con el cuarto puesto al caer con las colombianas Sara López y Alejandra Usquiano, mientras que Ruiz y Grande se colgaron el bronce tras derrotar a la canadiense Virginie Chenier y al estadounidense Brady Ellison, respectivamente.

Estos dos podios se sumaron a los metales en conjuntos: Grande y Alejandra Valencia (oro en recurvo mixto); Castillo, Maya Becerra y Dafne Quintero (oro en compuesto femenil); Valencia, Ruiz y Ana Pau Vázquez (plata en recurvo femenil); Becerra y Sebastián García (bronce en compuesto mixto); así como García, Juan Del Río y Rodrigo González (bronce en compuesto varonil).

El Campeonato Panamericano de Tiro con Arco 2026 fue posible gracias al trabajo en conjunto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Gobierno de Tlaxcala y World Archery México.

Las y los arqueros nacionales ya apuntan a su siguiente reto: la cuarta y última Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo del 7 al 12 de julio en Madrid, España.