Venezuela eleva a 2.595 la cifra de muertos por terremotos

El número de fallecidos por los dos potentes terremotos consecutivos ocurridos hace más de una semana en la zona norte de Venezuela, asciende a 2.595, anunció este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien negó que su gobierno reaccionara con lentitud ante la destrucción.

La presidenta encargada, que compareció junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que hay un total de 6.462 personas rescatadas, aunque no ofreció cifras sobre personas desaparecidas.

La presidenta interina negó enérgicamente que su gobierno reaccionara con lentitud ante la destrucción, tras días de críticas generalizadas a la respuesta oficial.

«Fue una tragedia natural de una magnitud que jamás imaginamos, aunque sabíamos que un sismo podía ocurrir en nuestro país», declaró Rodríguez en conferencia de prensa.

«No esperamos uno, dos ni tres días. Actuamos de inmediato», aseveró.

Acciones

El gobierno interino elude referirse a desaparecidos en sus balances oficiales, aunque indicó esta semana que el día de los sismos había unos 30.000 ciudadanos en La Guaira, de los cuales más de 6 mil fueron rescatados y más de 13.000 salieron por sus propios medios o ayudados por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.

Naciones Unidas calcula que son 50.000, mientras las redes sociales permanecen inundadas de fotos de niños, ancianos y parejas, junto con sus nombres, descripción y un número de teléfono para recibir datos.

Rodríguez dijo que ordenó que cada cuerpo sea identificado. «Yo de entrada dije: nadie va a fosa común», declaró. «Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)», o por fotografía y «en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense», aseguró.

Fuente: Dw