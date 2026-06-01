En el vibrante epicentro de la toma de decisiones en la capital mexicana, el Hotel Presidente Intercontinental se convirtió en el escenario de una necesaria discusión sobre la arquitectura del poder femenino. La cuarta edición del Expansión Mujeres Summit 2026 no solo fue un punto de encuentro, sino también un laboratorio de ideas en el que se diseccionó el aislamiento que impera en la alta dirección. Bajo el panel titulado “Redes que crean impacto”, diversas voces de la industria analizaron una realidad punzante: la soledad profesional que enfrentan quienes han alcanzado la cima de la pirámide corporativa.

Durante la sesión, dirigida con precisión por Ivet Rodríguez, editora de Empresas de Expansión, se reveló un dato que sirve como diagnóstico del ecosistema actual: el 69 por ciento de las mujeres que integran la lista de las 100 más poderosas en los negocios de México confiesan haber experimentado periodos de aislamiento. Ante este escenario, la intervención de Elena Alti, SVP y CMO de Grupo Salinas, marcó un punto de inflexión al proponer una relectura de la vulnerabilidad como herramienta estratégica para la gestión.

La vulnerabilidad como pausa estratégica para el crecimiento

Para Alti, el sentimiento de soledad no debe interpretarse como un síntoma de debilidad, sino como una oportunidad para la introspección profunda. La directiva sostiene que estos momentos permiten a la líder detenerse, evaluar sus necesidades y reconocer cuándo es imperativo levantar la mano para buscar acompañamiento. Esta visión rompe con el paradigma tradicional de la dirección imperturbable, sugiriendo que solo a través del reconocimiento de la propia vulnerabilidad se puede construir un liderazgo auténtico y conectado con la realidad de su entorno.

En este sentido, la ejecutiva de Grupo Salinas fue enfática al delimitar las fronteras del ejercicio del mando. Para ella, el éxito no radica en el beneficio individual, sino en la capacidad de canalizar el talento en beneficio de la colectividad. La premisa es clara: el liderazgo es, en esencia, un acto de servicio. Esta filosofía se traslada directamente a la gestión interna, donde el equipo de trabajo se convierte en la primera y más importante red de apoyo, consolidada mediante la escucha activa, la transparencia radical y el uso de datos para alinear los objetivos.

Hacia un nuevo ecosistema de relaciones corporativas

Al abordar el fenómeno del networking, Alti propuso un cambio de narrativa. Si bien la mentoría tradicional suele verse como un peldaño obligatorio, la directiva matizó que la verdadera evolución profesional surge de la capacidad de interactuar en un ecosistema construido con generosidad. Al recordar su llegada a México hace un lustro, destacó que la apertura del mercado local fue fundamental para su integración, gracias a una red de contactos que operó bajo principios de reciprocidad y apoyo mutuo.

La propuesta final de la directiva invita a los profesionales a cuestionar el propósito de sus conexiones. En lugar de utilizar el networking como una palanca de ascenso personal, Alti sugiere posicionarse como una palanca para los demás. Esta visión de «networking inverso» o mentoría a la inversa, en la que el líder aprende constantemente de sus equipos más jóvenes o de sus mentís, permite una conexión omnicanal que enriquece la toma de decisiones y fortalece la estructura institucional frente a los retos de un mercado globalizado y complejo.

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