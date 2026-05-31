Crean plataforma para verificar inversión de recursos para el Mundial

A través de una nueva plataforma de transparencia, ciudadanos y ciudadanas accederán a información sobre el uso de recursos públicos para obras relacionadas con el Mundial 2026 en CDMX.

La plataforma incluirá detalles de obras recién inauguradas. Por ejemplo, la modernización del Tren Ligero y del Cetram Huipulco o la nueva Ciclovía Gran Tenochtitlán. Además de trabajos de iluminación, repavimentación, agua y drenaje.

Pero también podrán consultarse detalles sobre trabajos próximos a concluirse. Por ejemplo el Parque Elevado de Calzada Tlalpan, la remodelación de estaciones del Metro y nuevos transportes como las líneas 0 y 14 del Trolebús.

Así funcionará la Plataforma Mundial

El sitio de transparencia, que llevará por nombre “Plataforma Mundial”, estará disponible desde el 1 de junio en la página https://www.plataforma.transparencia.cdmx.gob.mx.

De acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón en el sitio se podrá consultar cada obra realizada por el Gobierno de CDMX para el Mundial 2026. Asimismo, se podrá consultar su costo y fuente de financiamiento. Incluso contará con fotografías de las obras.

Por ejemplo, durante la conferencia en que se presentó la plataforma, el Secretario de Obras, Raúl Basulto, detalló que el Paseo Elevado tuvo un costo de 1,900 millones de pesos.

La plataforma también tendrá una “galería de proyectos” en la que los usuarios podrán filtrar por sectores.

“Nuestro planteamiento son cuentas claras y recursos transparentes. Con esta plataforma construimos transparencia y confianza ciudadana”, comentó al respecto la jefa de Gobierno, Clara Bugada.

Fuente: Chilango