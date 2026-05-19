Imponen sanciones por tráfico de aletas de tiburón

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Imponen sanciones por tráfico de aletas de tiburón

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informa que el Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Colima impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión y el pago de una multa por 73 mil 168 pesos por la extracción del país 2,200.5 kilogramos de aletas de tiburón en grado de tentativa y con fines comerciales.

La mercancía pretendía ser exportada a Filipinas sin contar con los permisos y autorizaciones correspondientes.

De igual manera, el Juez impuso, por concepto de la reparación del daño, un monto de 4 millones 079 mil 387 pesos, el decomiso de la mercancía del contenedor, situado en el puerto interior de Manzanillo, la suspensión de derechos políticos y civiles para la persona responsable, y una amonestación.

El delito acreditado es contra la biodiversidad, por la extracción del país de aletas de tiburón de los géneros alopias y carcharhinus, especies protegidas por el apéndice II de la Convención sobre el comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en grado de tentativa y con fines de comercialización, conducta prevista y sancionada por el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal.

La Profepa actuó en calidad de víctima y como coadyuvante del Ministerio Público de la Federación, con sede en el municipio de Colima, con el fin de determinar la afectación y establecer el plan de reparación del daño al ambiente.

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