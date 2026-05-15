J Balvin se presenta en CDMX

J Balvin regresó a la Ciudad de México confirmando por qué sigue siendo uno de los máximos exponentes del reggaetón actual y uno de los artistas que ayudó a impulsar el sonido urbano latino a nivel mundial.

La noche del jueves 14 de mayo, el colombiano se presentó en la primera de sus dos fechas en el Palacio de los Deportes ante un recinto completamente lleno y una audiencia entregada desde el primer minuto.

A las 20:40 horas, “el Niño de Medellín” apareció sobre el escenario para arrancar un concierto de más de dos horas con “Blanco”, tema perteneciente a su álbum Colores. Acompañado de sus bailarines y su DJ, Balvin convirtió el recinto en una fiesta urbana donde no dejaron de sonar temas como “Qué Más Pues”, “Con Altura”, “Sigo Extrañándote”, “Qué Pretendes”, “Si Tu Novio Te Deja Sola”, “Downtown” y “Poblado”.

Durante la noche, el cantante colombiano agradeció el cariño del público mexicano y lanzó una frase que provocó la euforia de miles de asistentes. “México es mi segunda casa y no me quiero ir de México”, expresó Balvin antes de adelantar que en 2027 podría regresar con un concierto en estadio, aunque sin revelar si se trataría del Estadio Azteca o el GNP Seguros.

Uno de los momentos más explosivos de la noche llegó con la aparición de Óscar Maydon, quien subió al escenario para interpretar junto a Balvin canciones como “Madonna”, “Tu Boda” y “Poema”, colaboración que ambos artistas comparten.

La reacción del público fue inmediata. Los asistentes corearon cada tema mientras el Palacio de los Deportes se llenaba de luces de celulares y gritos que marcaron uno de los momentos más fuertes de la presentación del colombiano en la capital mexicana.

Fuente: Infobae