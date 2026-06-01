Investigan muerte de influencer Paola Márquez

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no encontró indicios de un posible delito en la muerte de la creadora digital Paola Márquez. Medios locales reportaron que la influencer de 30 años de edad fue localizada sin vida el sábado 30 de mayo en el departamento donde residía, ubicado sobre la calle Naranjos, en la colonia Virreyes, en la capital potosina.

Originaria de Huichihuayán, una localidad del municipio de Huehuetlán, Márquez ganó popularidad en TikTok e Instagram. Compartía videos de comedia y registraba su día a día.

Su deceso generó conmoción en el estado y atrajo la atención pública debido a una serie de transmisiones en vivo. Además de fotografías, donde reconocía atravesar una profunda crisis emocional a causa de la depresión y la ansiedad.

En un encuentro con reporteros, María Manuela García Cázares, fiscal general del estado, lamentó el hecho y subrayó que la dependencia seguía una línea de investigación principal.

“Es un hecho lamentable. El sábado tuvimos conocimiento. Se hizo el levantamiento de cadáver y se están llevando a cabo las investigaciones”.

“Como fiscalía, cuando nosotros hacemos el levantamiento de cadáveres, sí se investiga la posibilidad de que se trate de un suicidio o de un homicidio”, explicó.

En el caso de Paola Márquez, García Cázares señaló que todo indica que la influencer de 30 años se quitó la vida: “No tenemos, hasta ahorita, conocimiento de algún delito”.

A través de un comunicado difundido por familiares, este lunes se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en la parroquia de Huichihuayan. Posteriormente, la influencer sería sepultada en el panteón de la localidad.

Fuente: Infobae