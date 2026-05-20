Activarán protocolo por ébola por llegada de República Democrática del Congo al Mundial

La inminente llegada de la Selección de la República Democrática del Congo a Guadalajara para el Mundial 2026 ha llevado a las autoridades sanitarias y organizadores locales a establecer medidas de vigilancia epidemiológica reforzada.

El motivo: el reciente brote de ébola en África central, que encendió las alertas globales y motivó la activación de protocolos preventivos en todas las sedes de la justa mundialista.

El partido Colombia vs Congo, programado para el 23 de junio en el Estadio Akron, se desarrollará bajo un esquema especial de bioseguridad. A través de acciones coordinadas con organismos internacionales y expertos en salud pública, la ciudad busca garantizar la seguridad de jugadores y aficionados.

La vigilancia sanitaria se ha convertido en un eje central para las autoridades mexicanas ante el contexto epidemiológico:

Alerta de viaje activa para personas procedentes del Congo y Uganda desde el 18 de mayo.

Monitoreo médico especializado en aeropuertos, hoteles y el Estadio Akron para seleccionados y aficionados.

Áreas de aislamiento y personal capacitado listos para actuar ante cualquier caso sospechoso de ébola.

Coordinación constante con la OMS, CDC y autoridades deportivas para garantizar el cumplimiento de los protocolos de salud.

El objetivo de estas medidas es reducir al mínimo cualquier riesgo de transmisión y actuar de manera inmediata si se detecta algún síntoma compatible con la enfermedad.

Fuente: Infobae