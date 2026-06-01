Regresa la Guía Roji

El regreso de la Guía Roji comenzó a viralizarse en redes sociales durante abril y mayo de 2026, cuando comenzaron a aparecer publicaciones anunciando la nueva edición física para la CDMX.

La propia marca confirmó el lanzamiento de la “Guía Roji CDMX Edición 2026”, marcando oficialmente su retorno tras aproximadamente 10 años de ausencia.

El anuncio rápidamente detonó conversaciones nostálgicas entre generaciones que crecieron utilizando la famosa guía para recorrer la capital mexicana antes de la masificación de los GPS.

Medios confirmaron que la nueva edición 2026 tiene un costo cercano a los 980 pesos y cuenta con más de 220 planos detallados e índice de colonias.

Historia

La historia de la Guía Roji comenzó en 1928 gracias a Joaquín Palacios Roji Lara, quien desarrolló un sistema cartográfico práctico para ayudar a las personas a moverse dentro de una Ciudad de México que comenzaba a expandirse aceleradamente.

De acuerdo con el portal Relatos e Historias en México, el proyecto nació casi como un pasatiempo, pero rápidamente se convirtió en un fenómeno urbano debido al crecimiento de la capital y la popularización del automóvil.

Durante décadas, la famosa “Rojita” acompañó a taxistas, repartidores, vendedores, familias y viajeros. Su sistema de coordenadas y cuadrantes terminó formando parte de la memoria colectiva mexicana.

Más allá de su utilidad, la Guía Roji ayudó a moldear la relación emocional de millones de personas con la ciudad. Encontrar una dirección implicaba interpretar mapas, entender referencias urbanas y desarrollar una noción física del territorio.

Fuente: emprendedor.com