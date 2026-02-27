Emiten recomendaciones para asistentes al concierto de Shakira en el Zócalo

Con motivo del concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo domingo 1 de marzo, en el Zócalo capitalino, el Gobierno de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para todos y todas las asistentes.

El objetivo de estas acciones es que los fans de la cantante colombiana se diviertan en un entorno tranquilo y seguro durante las más de dos horas que durará el evento.

Se informa que se desplegarán funcionarios públicos en el Primer Cuadro de la ciudad y en las calles aledañas, quienes estarán haciendo recomendaciones a los asistentes para un mejor tránsito tanto para el Zócalo como para los puntos en los que se colocarán mega pantallas, para que desde ahí se pueda disfrutar la presentación de Shakira.

Seguridad

Por ello, se pide a quienes acudirán a este evento que atiendan, en todo momento, las recomendaciones del personal de protección civil y seguridad, quienes difundirán mensajes con altavoces y a través de la red de pantallas ubicadas en el perímetro del Centro Histórico.

Una de las principales peticiones a los admiradores de la artista colombiana es evitar ingresar al Zócalo capitalino y zonas de difusión del concierto con bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, metal, bolsas voluminosas, objetos punzo-cortantes, hieleras, latas, aerosoles, pirotecnia, sillas y mascotas.

En particular, se recomendará a las familias con acompañantes menores de edad o de la Tercera Edad con complicaciones físicas o de salud y personas con discapacidad, que puedan disfrutar del concierto en las pantallas gigantes que se instalarán en la explanada de la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

Asimismo, las autoridades piden a los seguidores de Shakira que identifiquen las rutas de evacuación y las 11 carpas de Locatel que se instalarán en las inmediaciones del Centro Histórico, en las cuales se brindará atención médica y orientación.

En caso de que alguna persona que se encuentre en situación de extravío, que acuda de inmediato a los módulos de atención que tendrán en el Primer Cuadra distintas dependencias.

En caso de activación de la alerta sísmica, mantener la calma y atender de inmediato las indicaciones del personal del gobierno desplegado en toda la zona.

Evitar riesgos

Ante cualquier situación que pueda provocar un riesgo, se recomienda a las y los asistentes reportarla de inmediato al personal de gobierno o elementos de seguridad pública.

De igual manera, mantener bolsos o mochilas siempre a la vista y sujeta en la parte frontal. Evitar traer todo el tiempo el teléfono en la mano; guardarlo de inmediato después de usarlo. No llevar tarjetas o demasiado dinero en efectivo, solo lo indispensable para transporte.

Se recomienda a todos asisten acudir al concierto vía transporte público, a fin de evitar congestionar la zona con automóviles particulares.

Las y los asistentes podrán ingresar al Zócalo bolsas pequeñas o cangureras, binoculares, celulares, baterías externas e impermeables o chamarras (Se prevé temperatura agradable y sin pronóstico de lluvia).

A automovilistas en general que circulen por la zona se recomienda evitar el perímetro que abarca, avenida Insurgentes Norte, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Lorenzo Boturini, calle Dr. Claudio Bernard y avenida Chapultepec en su intersección con Insurgentes.