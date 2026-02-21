Shakira dará concierto gratis en el Zócalo de CDMX

“La bicileta”, “La tortura”, “Ojos así” y más canciones de Shakira sonarán en vivo en el Zócalo de CDMX. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó a través de una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales que la cantante colombiana dará un concierto gratuito en la principal plaza pública del país.

“Tengo una gran noticia para esta ciudad. Skahikra se presentará aquí en el Zócalo de la Ciudad de México […]. Esta ciudad recibe con los brazos abiertos a la artista más querida y universal de Barranquilla”, comentó.

Brugada Molina detalló que el concierto se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo.

Por su parte, a través de otro video, la artista detalló que su presentación iniciará a partir de la 20:00 horas.

¿Dónde estarán las pantallas gigantes?

Brugada explicó que, como ya es tradición, “el acceso a este gran concierto será gratuito”.

Además, en caso de que algunos fans no alcancen a llegar al Zócalo, también habrá pantallas gigantes para evitar aglomeraciones.

Estas se colocarán, en espacios como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

Adicionalmente, la cantante informó que parte del show se transmitirá en sus canales oficiales.

La del domingo 1 de marzo será la segunda ocasión en la que Shakira se presente en el Zócalo de CDMX. Así lo recordó la propia cantante al anunciar su próxima presentación.

“México lindo, se acuerdan del 2007 cuando canté con ustedes en el Zócalo. Bueno, les quiero contar que esa experiencia se va a volver a repetir este domingo 1 de marzo a las 8 de la noche”.

Fuente: Chilango