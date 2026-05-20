Inicia primera arribada de tortugas golfinas de la temporada 2026-2027

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó el Operativo de Protección a la Tortuga Marina en el marco de la primera arriba de tortugas marinas golfinas (Lepidochelys olivacea), correspondiente a la temporada 2026-2027, en el Santuario Playa Escobilla, municipio de Santa María Tonameca, distrito de Pochutla, Oaxaca.

La primera arribada se presentó del 13 al 17 de mayo; durante este periodo, salieron a desovar 11,290 tortugas y, considerando que en promedio cada tortuga desova cien huevos, se estima que de dichos nidos eclosionen un aproximado de 1,129,000 ejemplares de quelonios marinos.

Con el propósito de proteger los nidos y evitar el saqueo de huevos, personal de la Profepa realizó recorridos de vigilancia diurnos y nocturnos a lo largo de 15 kilómetros de costa, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

El Santuario Playa Escobilla es el sitio de anidación de tortuga marina golfina más importante de México y uno de los más relevantes a nivel mundial. La protección de esta especie, catalogada en peligro de extinción, resulta fundamental para la recuperación de las poblaciones de quelonios marinos.

La Profepa continuará atendiendo la temporada de arribadas de tortuga marina 2026-2027, mediante la implementación permanente del Operativo de Protección a la Tortuga Marina.