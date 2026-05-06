Hoy es el primer Simulacro Nacional 2026 en México

El primer simulacro nacional de México se realizará el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El ejercicio se llevará a cabo bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro al noroeste de Acapulco en Guerrero.

La alerta sísmica sonará en 10 estados, incluyendo CDMX, Oaxaca y Guerrero, además de activarse vía cellbroadcast en teléfonos móviles.

El objetivo es fortalecer la cultura de protección civil y preparar a la población ante emergencias.

Primer simulacro nacional de México: la fecha y hora para el 2026

La CNPC informó que el primer simulacro nacional en México de 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.

Este ejercicio se realizará bajo la hipótesis de sismo magnitud 8.2 a 55 km al noroeste de Acapulco, con una profundidad de 18 km.

Si bien el simulacro de sismo del 6 de mayo es nacional, la alerta sísmica solo sonará en los estados de:

Chiapas

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guerrero

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Fuente: SDP