El nombre «Tri» le pertenece a Alex Lora; gana demanda a la FMF

Alex Lora ganó el ‘pleito’ que tenía con la asociación deportiva ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Y es que se habría demostrado que Álex es el propietario del nombre ‘El Tri’, mismo con el que llamó a su banda de rock desde hace varias décadas.

Pero ese mismo nombre se utilizaba comúnmente para llamar al equipo de futbol que representa a México. Es por eso que presuntamente habría iniciado una disputa por la vía de lo legal.

Sin embargo, la FMF ya se postuló al respecto. Aseguró que en ningún momento hubo algún pleito legal por el nombre, tal y como se ha asegurado en diversos medios.

No hay pleito

A través de un comunicado explicó que ellos no registraron en ningún momento ‘El Tri’, por lo que no existe ningún pleito legal entre ellos.

“A propósito de la información que ha circulado en últimas horas, la Oficina Legal de la FMF informa: La Federación Mexicana de Fútbol no tiene ningún litigio con el Sr. Alex Lora por el uso de alguna marca propiedad de la FMF. ‘El Tri’ no es una marca registrada por la FMF”, dijeron.

Cabe recordar que desde 2014, José Alejandro Lora Serna, conocido por su nombre artístico Alex Lora, solicitó a la FMF que dejara de utilizar ‘El Tri’ para referirse a la selección nacional. Ello, porque el nombre está registrado ante el IMPI como suyo.

Sin embargo, se le siguió llamando de esta forma al conjunto nacional. Incluso las y los aficionados lo relacionaban directamente con la Selección Mexicana antes que al grupo que fundó Lora en 1968, y que anteriormente se llamaba Three Souls in My Mind.