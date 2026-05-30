Habrá rutas especiales de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Ciudad de México

Gobierno de la CDMX lanzó el servicio oficial Park & Ride, que te ofrece varias rutas para llegar al Estadio CDMX el 11 de junio sin tener que gastar demasiado o sufrir un colapso nervioso en el tráfico.

La dinámica es simple: dejas tu automóvil en un estacionamiento autorizado y te trasladas en los camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) o el Trolebús hacia la fiesta del fútbol.

Hay cuatro puntos estratégicos distribuidos por la ciudad para que elijas el que mejor te quede:

Ruta Auditorio Nacional (Servicio RTP): Te subes en Calzada Reforma Nacional s/n, esquina con la mítica Avenida Paseo de la Reforma. El camión sale de ahí y te deja directo en el CETRAM Huipulco.

Santa Fe (Servicio RTP): Ideal para la zona corporativa. El punto de encuentro es en el Centro Comercial Santa Fe (Juan Salvador Agraz 3000, Lomas de Santa Fe), con destino final también en el CETRAM Huipulco.

Xochimilco (Servicio RTP): Para los que andan más al sur, sale desde el Parque Ecológico de Xochimilco (Canal de Garay, Anillo Periférico 1) y llega derechito al CETRAM Huipulco.

Six Flags (Servicio RTP): Te citas en el estacionamiento del parque de diversiones (Carretera Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco) y te transporta directo al CETRAM Huipulco.

Ruta Plaza Carso (Servicio Trolebús): Si andas por Polanco, la salida es en Lago Zurich 245, Colonia Granada. A diferencia de las anteriores, este servicio especial de Trolebús te deja en el punto de Santa Úrsula / Santo Tomás, a unos pasos de la acción.

Fuente: CDMX Secreta