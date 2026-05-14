Lanzan operativo Tlaloque ante las lluvias

El Gobierno de la Ciudad de México desplegó el Operativo Tlaloque ante las lluvias registradas la tarde y noche de este martes en la capital del país, donde el volumen de precipitación acumulada superó los 21.4 millones de metros cúbicos.

De manera coordinada se desplegó personal de las Secretarías de Gestión Integral del Agua Segiagua, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Obras y Servicios (Sobse) y de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del Heroico Cuerpo de Bomberos.

La Segiagua informó que los niveles más altos de precipitación en la Ciudad de México se registraron en las estaciones hidrométricas de 100 Metros, con 58.5 milímetros, Chalmita, con 54.75 milímetros, y Sierra de Guadalupe, con 51.75 milímetros, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Alerta

Desde las primeras lluvias, la dependencia del Agua desplegó un operativo con 144 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas en atención al drenaje, así como 48 equipos de maquinaria para hacer frente a las afectaciones.

Entre los equipos utilizados se encuentran unidades de Bombeo de Emergencia, hidroneumáticos, equipos Hércules, pipas de agua tratada y vehículos operativos tipo sedán, cajas fijas, estacas y unidades de volteo, destinadas a atender de manera oportuna las emergencias derivadas de las lluvias.

La estrategia Tlaloque 2.0, un ambicioso plan de prevención y respuesta inmediata ante la temporada de lluvias que busca transformar el sistema tradicional de manejo de inundaciones en la capital.