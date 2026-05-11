Trump insiste en limitar la ciudadanía por nacimiento

Facebook
Twitter
Pinterest
Trump califica el caso Epstein como una “estafa” para desacreditarlo
Trump insiste en limitar la ciudadanía por nacimiento

Donald Trump, subrayó que «a veces hay que dejar que el buen juicio y el sentido común prevalezcan» y destacó que «un fallo negativo sobre la (limitación de la ) ciudadanía por nacimiento, sumado a la reciente catástrofe de los aranceles en la Corte Suprema, no es económicamente sostenible» para el país.

Su advertencia va especialmente dirigida a los magistrados republicanos del alto tribunal, de mayoría conservadora (6-3), y en concreto a dos que fueron designados por él, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.

«Yo los nombré y, aun así, han causado un enorme daño al país. No creo que lo hicieran con esa intención, pero su fallo sobre los aranceles le costó a Estados Unidos 159.000 millones de dólares que ahora tendremos que devolver a enemigos, personas, empresas y países que llevan años aprovechándose de nosotros», lamentó.

«El único país del mundo que mantiene esta práctica insostenible»

En su opinión, los jueces nombrados por presidentes demócratas «siempre se mantienen fieles a quienes los propusieron», «independientemente de que el caso sea bueno o malo», pero los magistrados republicanos «parecen esforzarse por ir en su contra» para demostrar su independencia.

«Yo elijo personas para ayudar a Estados Unidos, no para perjudicarlo. Y ahora, después de lo que vi recientemente al convertirme en el primer presidente de la historia en asistir a una sesión de la Corte Suprema, (…) creo que terminarán fallando contra nosotros también en el tema de la ciudadanía por nacimiento, convirtiendo a EE. UU. en el único país del mundo que mantiene esta práctica insostenible, insegura e increíblemente costosa», advirtió.

Fuente: DW

Imagen de EDITORIAL

EDITORIAL

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

Ultimas Noticias

Nuestra Selección

Suscríbase a nuestro boletin

Escribe una breve descripción, que describirá el título o algo informativo y útil.

SUSCRIBIRSE

leer más notas

Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©
Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©

Aviso de privacidad

Políticas de privacidad