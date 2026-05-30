El próximo sábado 6 de junio se hará la ola futbolera más grande de todo el mundo, la cual irá del Ángel de la Independencia a la Fuente de la República o El Caballito (Reforma y Av. de la República).

Así se buscará hacer la ola más grande del mundo en CDMX

El registro para esta actividad mundialista ya comenzó. Puedes inscribirte a través de internet desde ya y hasta el 5 de junio. Si bien el registro no es obligatorio, se recomienda realizarlo para el protocolo del Récord Mundial.

La cita es el sábado 6 de junio, de las 7:30 a las 10:00 de la mañana; además de la ola, habrá diversas actividades para los asistentes. Lo mejor es que puedes llevar a tu mascota; eso sí, toma en cuenta que habrá mucha gente.

De acuerdo con la página del evento, las pruebas de la ola se realizarán cada 15 minutos de las 8:00 a las 9:00; mientras que la ola oficial se hará entre las 9:30 y las 10:00 de la mañana. Durante el resto del tiempo habrá diversas actividades para los participantes. El evento es gratuito.

Tu memoria no te falla: la fecha se cambió. Originalmente, la convocatoria era para el domingo 31 de mayo, pero al final decidieron posponerla para el 6 de junio.

Fuente: CDMX Secreta