Confirmada, primera muerte por sarampión en CDMX

La Secretaría de Salud dio a conocer la primera defunción vinculada al brote de sarampión en la Ciudad de México. Se trata de una menor de 14 meses, cuyo caso fue registrado en diciembre de 2025.

La secretaria de Salud capitalina, Gasman Zylbermann, explicó que el caso no se informó de inmediato al no estar confirmada inicialmente su relación con el sarampión.

Detalló que, desde el inicio del brote, la capital del país suma 184 casos confirmados, de los cuales 140 permanecen activos, además de 14 hospitalizaciones y un solo deceso.

La funcionaria señaló que 28 de los contagios corresponden a personas que residen en el Estado de México, aunque fueron diagnosticadas en la Ciudad de México.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a vacunar contra el sarampión a la población de entre 10 y 49 años, y precisaron que las personas mayores de 50 años cuentan con inmunidad.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que provoca fiebre alta, tos, coriza, conjuntivitis y una erupción cutánea característica que se extiende de la cabeza al cuerpo. Se transmite por gotitas de saliva al respirar, toser o estornudar, siendo el virus causante, generalmente, un paramixovirus. La prevención se basa en la vacuna triple viral (SRP) o doble viral (SR), esencial para evitar complicaciones graves como neumonía, encefalitis o la muerte.

Fuente: IMER