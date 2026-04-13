Eliminarán hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia

El Gobierno colombiano eliminará parte de los hipopótamos descendientes de los ejemplares traídos por Pablo Escobar hace más de tres décadas.

La decisión responde al crecimiento descontrolado de la población, que ya supera los 160 animales, y la falta de alternativas viables para su traslado internacional.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, informó que ningún país ha aceptado recibir hipopótamos y que mantenerlos aislados implica un gasto considerable. Según Vélez, la medida podría afectar a cerca de 80 individuos en distintas regiones, como parte de una estrategia para la reducción progresiva de la especie.

Las autoridades han trabajado durante años en estudios científicos y en la elaboración de normativas para abordar el problema, priorizando la protección de los ecosistemas nativos y la seguridad de las comunidades cercanas a los hábitats de estos animales.

La hoja de ruta adoptada sigue el Plan de Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo, el cual establece directrices y metas para el manejo responsable en el país. La implementación de esta circular busca frenar el avance de la especie y mitigar los riesgos asociados a su presencia.

La medida fue explicada en detalle por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en entrevista con la emisora Blu Radio, donde aclaró los motivos, el alcance y los desafíos técnicos y éticos del procedimiento.

Según la ministra Vélez, la presencia de estos animales representa “un riesgo para nuestras especies nativas, como el manatí y la tortuga”, además de afectar la calidad del agua y a las comunidades humanas cercanas. Las proyecciones científicas citadas por la funcionaria advierten que, de no intervenir, “a 2030 podríamos tener 500 hipopótamos”. Esto agravaría los problemas ambientales que ya se presentan en el Magdalena Medio.

Fuente: Infobae