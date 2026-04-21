Muere a los 85 años Ricardo de Pascual

La madrugada de hoy, martes 21 de abril, se dio a conocer la muerte del actor y comediante mexicano Ricardo de Pascual, quien tenía 85 años de edad. Su fallecimiento deja desatando luto en la industria del entretenimiento y el elenco de “El Chavo del 8”, serie en la que trabajó el primer actor.

El deceso del primer actor lo confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de un comunicado que compartió en redes sociales mediante el que se lee lo siguiente:

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”.

En respuesta, usuarios reaccionaron a la muerte de Ricardo de Pascual con comentarios como los siguientes:

“Un excelente actor. Hoy no sé por qué lo recordé con Anabel Ferreira. Dios lo reciba en su gloria”

“¡No puede ser! Descanse en paz”

“El señor Calvillo”

“Descanse en paz, un gran actor”

“Ay, no! Se siguen yendo los grandes”

De momento, no se ha informado cuál es la causa de muerte de Ricardo de Pascual, quien luchó contra una enfermedad mortal: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Por lo mismo, se vio limitada su capacidad respiratoria desde al menos 2011. Además, tuvo que usar oxígeno las 24 horas y estar en reposo.

Fuente: El heraldo