Senado avala reforma para expedir Ley General contra Feminicidio

Por unanimidad, con 109 a favor, el Pleno del Senado aprobó el dictamen con el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política para facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en contra del feminicidio.

La reforma constitucional busca que en su momento se expida una ley que establezca el tipo penal y las sanciones para este delito, »que permitan una adecuada articulación de acciones que garanticen, desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones, el acceso a una vida libre de violencias de las mujeres y niñas, además de fortalecer al Estado mexicano para prevenir investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres».

El dictamen, que surge de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destaca que esta reforma no tiene impacto presupuestario adicional para el presente ejercicio fiscal ni en subsecuentes.

Legislación general

Refiere que es indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, pues el delito se encuentra tipificado de manera diversa en las legislaciones penales de las entidades federativas de la República.

Por ello, con esta reforma, destaca el documento, se dota al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan la generación de la legislación general orientada a establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes, homologar estándares de investigación con perspectiva de género; fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas.

Fuente: Expansión