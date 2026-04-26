«Reto viral» desata amenazas de tiroteo en escuelas

Las autoridades de México atienden reportes de falsas amenazas de tiroteo escolar en los últimos días en instituciones educativas en varios estados del país.

Diversos medios de prensa locales asocian a un reto viral.

Dichas amenazas se han presentado a través de ‘pintas’ o mensajes escritos en las paredes de los propios planteles educativos. Al parecer esta relacionadas con el reto de redes sociales denominado «Tiroteo Mañana», lo que ha provocado la movilización de las autoridades.

El medio local N Más reportó el «reto viral» ha generado «amenazas» en centros educativos de 15 Estados de México.

«El reto viral «Tiroteo Mañana» desata alertas en México. En escuelas de al menos 15 estados, las «autoridades realizan operativos de búsqueda de armas y suspenden clases por seguridad», señaló el medio N Más.

Ante los reportes recibidos al 911 se han trasladado a los planteles agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Unidades de Despliegue Estratégico con el apoyo de caninos.

Amenazas

En cada una de las inspecciones se ha realizado una revisión exhaustiva de las instalaciones, perímetros y áreas señaladas en los mensajes amenazantes; sin embargo, al momento no se han detectado artefactos peligrosos, amenazas reales o personas sospechosas con objetos ilícitos.

Amenaza más reciente en escuela de CDMX

La más reciente amenaza tuvo lugar en una escuela de la Ciudad de México, la capital del país. «El mensaje fue encontrado en los baños de la secundaria diurna 150 «Angel Salas Bonilla” en la alcaldía Coyoacán», reportó N Más.

«En la última semana se han reportado casi 40 amenazas de este tipo en varios estados del país, como Nuevo León, Veracruz, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Sinaloa y Durango. Casi en si totalidad, se trata de alertas falsas, por lo que las autoridades han pedido a la ciudadanía a seguir los canales de comunicación oficial y establecer la cultura del respeto», detalló le medio local.

Fuente: DW