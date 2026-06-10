Aquí los detalles de la fiesta inaugural del Mundial 2026

El Mundial 2026 arranca con una propuesta que no tiene antecedentes en la historia de la Copa del Mundo: tres ceremonias inaugurales, una por cada país sede, distribuidas entre México, Canadá y Estados Unidos.

La primera de ellas se celebrará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, con un cartel de artistas que mezcla géneros y generaciones del universo musical latino e internacional.

El espectáculo del Azteca promete ser el más cargado de historia y simbolismo. El estadio se convertirá en el único recinto del mundo en albergar una ceremonia inaugural mundialista por tercera vez —también lo hizo en 1970 y 1986—, y la ocasión no pasará sin un homenaje a quienes escribieron las páginas más recordadas de esa cancha: Diego Maradona y Pelé, dos figuras cuya presencia ya no es física pero cuyo legado domina cualquier conversación sobre el fútbol mundial.

La lista de artistas confirmados para la apertura mexicana incluye nombres que van desde el pop latino hasta la música tradicional, con Shakira como figura central para la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo.

A QUÉ HORA COMIENZA LA INAUGURACIÓN

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México está programada para las 14:30 (hora argentina) del jueves 11 de junio. El espectáculo comenzará 90 minutos antes del pitido inicial del partido entre México y Sudáfrica, previsto para las 16:00 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El formato responde a una decisión de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de organizar un evento inaugural en cada uno de los tres países anfitriones.

Las otras dos ceremonias se realizarán al día siguiente, el viernes 12 de junio: la de Canadá comenzará a las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Toronto, y la de Estados Unidos arrancará a las 20:30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Fuente: Infobae