La infraestructura hidráulica de una ciudad requiere vigilancia permanente. Una fuga de agua potable o una obstrucción en el drenaje que no se atienden a tiempo pueden derivar en desperdicio del recurso, afectaciones a la movilidad, daños en el pavimento e incluso problemas sanitarios para la población. Por ello, la capacidad de respuesta de los organismos operadores representa uno de los indicadores más importantes de su desempeño.

Durante mayo de 2026, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey dio atención a 20,819 reportes relacionados con la red de agua potable y el sistema de drenaje sanitario. El organismo informó que el 98% de los casos fue resuelto en un plazo menor a 48 horas, gracias al trabajo coordinado de sus cuadrillas en distintos municipios del área metropolitana.

Para Eduardo Ortegón Williamson, director general de Agua y Drenaje de Monterrey, actuar con rapidez permite reducir el impacto que pueden generar este tipo de incidencias, además de preservar la infraestructura que abastece a millones de habitantes de Nuevo León.

Reparaciones para reducir pérdidas de agua

Del total de reportes atendidos, 8,584 correspondieron a fugas en la red de agua potable. Entre las incidencias más frecuentes destacaron las fugas en banquetas, con 4,243 casos, seguidas por 3,415 reportes relacionados con medidores y 926 fugas registradas directamente en la vía pública.

Eduardo Ortegón Williamson explicó que las brigadas del organismo reforzaron sus actividades principalmente en municipios como García, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás y el sector norponiente de Monterrey, donde se concentró una parte importante de las intervenciones.

La atención temprana de este tipo de desperfectos no solo evita que continúe el desperdicio de agua potable, sino que también disminuye la posibilidad de que pequeños daños evolucionen hacia reparaciones mucho más complejas y costosas. Diversos especialistas en infraestructura urbana coinciden en que el mantenimiento oportuno representa una de las herramientas más efectivas para prolongar la vida útil de las redes hidráulicas.

Drenaje sanitario bajo monitoreo permanente

En paralelo, Agua y Drenaje de Monterrey atendió 12,235 reportes relacionados con el drenaje sanitario. De ellos, 5,910 estuvieron asociados con tuberías ubicadas en banquetas y 5,585 correspondieron a líneas generales instaladas en las calles. El resto incluyó trabajos en tapas, brocales y otros componentes de la infraestructura sanitaria.

Eduardo Ortegón Williamson señaló que estas labores forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema de drenaje del estado. Durante 2026, el organismo ha renovado cerca de mil líneas domiciliarias, instalado miles de metros de tubería nueva y realizado el lavado de más de 300 kilómetros de red sanitaria, acciones orientadas a prevenir obstrucciones y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Finalmente, Agua y Drenaje reiteró la importancia de la participación ciudadana, recordando que evitar arrojar basura, grasas y otros residuos al drenaje contribuye significativamente a mantener el correcto funcionamiento de la infraestructura sanitaria y a disminuir la incidencia de taponamientos.

También te puede interesar: “El Niño” cambiará el clima de México en los próximos 18 meses