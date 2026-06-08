Alerta Amarilla por Pronóstico de vientos fuertes en nueve Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del lunes 08/06/2026 en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, ha dado a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, en un periodo que abarca de las 16:45 a las 20:00 horas de este lunes.

Por ello se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos.

Evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos.

Asimismo, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.